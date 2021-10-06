Баталину уволили с поста заместителя министра труда

Фото: vk.com/olgabatalina

Сопредседатель СРЗП Захар Прилепин заявил, что «Единая Россия» на последних выборах получила почти столько же голосов, что и на прошлых, потому что такое указание было дано «сверху». По его словам, рейтинги ЕР и КПРФ почти равны, передаёт RTVi.

Журналисты спросили у политика, в чём заключается главный итог выборов в ГД. В том, что если сверху сказано, чтоб у ЕР было столько же процентов, сколько в прошлый раз, —...