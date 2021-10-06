Баталину уволили с поста заместителя министра труда
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
19:03, 06 октября 2021
Ольга БаталинаФото: vk.com/olgabatalina
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Ольги Баталиной с поста первого заместителя министра труда. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Она переведена на другую работу.
Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу, — говорится в документе.
До этого Мишустин принял решение об освобождении от должности главы департамента обеспечения законопроектной деятельности кабмина Дмитрия Жуйкова.
Распоряжение премьера размещено на официальном портале правовой информации. В документе не называются причины увольнения чиновника.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.