16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Баталина может стать замглавы фракции «ЕР»

13:03, 04 октября 2021
Баталина может стать замглавы фракции «ЕР» Ольга Баталина Фото: duma.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать замглавы фракции единороссов в Госдуме или замсекретаря генсовета «Единой России». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ольга Баталина может получить должность и во фракции — заместитель главы, и в партии — заместитель (секретаря генсовета «Единой России» Андрея) Турчака, — сказал источник.

Он уточнил, что на текущий момент возможность перевести Баталину на должность губернатора не обсуждается.

Ольга Баталина была депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов. Кроме того, она занимала должность главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В прошлом году её назначали заместителем главы Минтруда.

Ранее сообщалось, что заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина может отказаться от места в Госдуме восьмого созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео