Басурин: националисты закрыли проход по гуманитарным коридорам

Украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам жителям Волновахи и Мариуполя, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, передаёт ТАСС. Он отметил, что на этих территориях идут бои.

Да, мы в очередной раз объявили о том, что мы готовы организовать гуманитарный коридор, не будет никакой стрельбы, опять нацики это сделать не дали. Люди на данный момент ещё оттуда не выходят, — сказал Басурин.

Представитель НМ уточнил, что продвижению войск в Волновахе и Мариуполе препятствуют мины и фугасные снаряды. Басурин добавил, что на местах идут бои.

Накануне Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией, назвав условие «неприемлемым» для украинской стороны. Согласно обнародованным маршрутам, РФ предлагала выводить беженцев с Украины на территорию России.

По просьбе главы Франции Эммануэля Макрона Вооружённые силы РФ с 10:00 7 марта объявили режим тишины. Также были открыты гуманитарные коридоры в ряде украинских городов, среди которых Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.