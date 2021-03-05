Бастрыкин пошутил о включении в санкционный список

https://static.news.ru/photo/3808d48e-7da1-11eb-b498-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин шуткой прокомментировал включение его в санкционный список Евросоюза из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Записали в восьмой раз в невыездные, ну сколько можно терпеть? Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран. Но обидно немного за державу, — цитирует ТАСС Бастрыкина.

Санкции за арест Алексея Навального против четырёх граждан РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека Евросоюз ввёл 2 марта. Помимо Бастрыкина в этот список попали директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Им запретили въезжать в ЕС, а также хранить средства в банках стран сообщества.

Как писал NEWS.ru, руководство Евросоюза не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьёзного дипломатического партнёра. Подтверждением тому — новые санкции против РФ, считают немецкие парламентарии. По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберта Дрезе, новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ.

По мнению представителя комитета по делам Евросоюза в бундестаге Харальда Вейеля, Евросоюз дискредитирует себя как серьёзного партнёра, пытаясь точечно управлять российской политикой. Вейель считает, что в этой ситуации речь можно вести о двойных стандартах, когда ЕС явно использует собственную правовую систему для подавления оппозиции, но одновременно хочет наказывать иностранные правоохранительные органы, делающие то же самое.