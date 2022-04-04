Бастрыкин поручил СК изучить информацию об убийствах в Буче

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в городе Буче. Как сообщается на сайте СК РФ, следователи должны квалифицировать эту информацию по статье о фейках против Вооружённых сил России.

Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации), — сказано в сообщении.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буче.