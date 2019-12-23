Виктор Басаргин Виктор Басаргин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пост российского представителя в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьёзных инцидентов (МБРА) займёт глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Представителем Российской Федерации в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов назначить главу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Басаргина В.Ф., — указано в распоряжении.

Документ о создании нового международного органа по расследованию авиакатастроф, которым станет МБРА, планируется ратифицировать до конца года.

Ранее голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году, писал NEWS.ru. 

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