Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал, как ему однажды ночью позвонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет»,...