Баранец назвал главную задачу российских силовиков в Донбассе

Главной задачей спецоперации российских военных в Донбассе является вывод из строя военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ), считает полковник в отставке Виктор Баранец. Он напомнил, что Россия не совершает ударов по городам и мирным жителям, пишет «360».

Судя по всему, первостепенной задачей нашей специальной операции, как это заявило Минобороны, является вывод из строя военной инфраструктуры Вооруженных сил или Украины в целом. Никто не бьет по городам, по мирным жителям, как это делают украинские варвары в Донбассе, — заверил Баранец.

Он также предположил, что жители Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областей поддержат российскую операцию и не поверят в пропаганду Киева. Баранец также подчеркнул, что российская спецоперация нужна для поддержания мира, а не для развязывания войны.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее всех российских дипломатов эвакуировали с территории Украины, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко. По его словам, сотрудники российского дипведомства покинули генконсульства в Одессе, Харькове и Львове.