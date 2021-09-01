«Банкет оплачен»: в ГД объяснили отказ Байдена выйти к СМИ с Зеленским

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в комментарии NEWS.ru объяснил отказ главы США Джо Байдена выйти к представителям СМИ вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским и провести пресс-конференцию по итогам переговоров. Парламентарий отметил, что в Белом доме якобы понимают, что инвестиции в Украину не принесут никакого результата, однако «сказать это в лицо» Зеленскому президент США пока не может — «политически несвоевременно».

Украина — это ведро без дна, сколько ни лей туда — результата полива не будет. Вот [Белый дом] и сослался на плотный график и важные дела, а Вы, мол, господин Зеленский, ешьте, пейте, рассказывайте всем о Ваших планах, банкет оплачен, — заявил Бальбек.

Депутат также оценил в комментарии для NEWS.ru план президента Украины Владимира Зеленского трансформировать страну за $277 млрд, реализуя свыше 80 проектов. Парламентарий отметил, что идея политика является ни чем иным, как «выкачиванием денег из американских налогоплательщиков», и в США «эту ахинею» обсуждать никто не собирается.

Во время официального визита в Вашингтон Владимир Зеленский представил программу реформ на Украине. Лидер считает, что с помощью этого амбициозного плана можно построить успешную и устойчивую Украину. Документ определяет видение развития страны на ближайшие годы. Заложенные в нём проекты предусматривают финансирование за счёт государственного бюджета Украины, а также привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Ранее Зеленский заявил, что тема «Северного потока — 2» является для Киева больным вопросом. Он отметил, что в случае окончания строительства газопровода украинская сторона поборется по поводу того, как он будет работать.