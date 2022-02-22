Банк «Россия», ПСБ и ВЭБ попали под санкции ЕС

Евросоюз ввёл санкции в отношении банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Организации указаны в постановлении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
ВЭБ
Промсвязьбанк ответственен за «за массированное развёртывание российских войск вдоль границы с Украиной и присутствие российских войск на Крымском полуострове», говорится в документе. Что касается банка «Россия», эта организация «поддерживает российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию восточной Украины, получая от них выгоду».
Санкции против «Агентства интернет-исследований» обусловлены имевшим место распространением неверной информации о ситуации на Украине.
Также ведены санкции против госдолга России, ограничен доступ к капиталу и финансовым рынкам ЕС. Принято решение ввести секторальный запрет на финансирование РФ, её правительства и Центробанка.
Ограничивая возможности российского государства и правительства по доступу к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики, — говорится в постановлении.
Введён ряд технологических ограничений, включая продажу или передачу России военных технологий, а также технологий двойного значения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.
Ранее Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Все они оказались под санкциями, как и некоторые российские банки.