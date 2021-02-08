«Банально и пошло»: МИД оценил контакты сторонников Навального с США и ЕС

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В МИД высказались о контактах сторонников блогера и оппозиционера Алексея Навального с США и ЕС и об обсуждении ими санкций против РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила это как предательство, назвав «банальными и пошлыми» действиями.

Это банально и пошло, так было всегда. Возьмите классические произведения наших авторов — от высокой литературы до детских сказок. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией, и мы не берём сейчас какую-то правовую основу. Что до морально-этической оценки, это и есть предательство, — заявила Захарова в эфире «Вести FM».

Ранее в Европарламенте была принята резолюция в связи с арестом Навального в России. Депутаты потребовали от Евросоюза усилить ограничения против России, а также всячески препятствовать завершению строительства «Северного потока — 2».

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

Как писал NEWS.ru, накануне Мария Захарова заявила, что за деятельностью Алексея Навального стоят «мощные силы и финансы». В качестве подтверждения она сослалась на опубликованный государственным телеканалом RT видеоролик, якобы полученный из ФСБ. В нём, отметила она, идёт речь о том, как один из членов ячеек, аффилированных с Навальным, встречался с британским дипломатом, на деле являвшимся сотрудником британских спецслужб, и обсуждал финансирование их деятельности на территории РФ.