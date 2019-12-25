https://static.news.ru/photo/7835382e-26fc-11ea-b1c2-fa163e074e61_660.jpg Катер «Михаил Казанский» Фото: mil.ru

Балтийский флот принял в эксплуатацию головной большой гидрографический катер нового поколения проекта 23370Г. Он назван в честь выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке Дороги жизни на Ладожском озере, инженер-полковника Михаила Казанского.

Уникальность катера заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая значительно увеличила полезную площадь палубы для размещения научного оборудования. Водоизмещение судна — 140 тонн. Катер будет использоваться в Финском заливе, сообщает ТАСС со ссылкой на Западный военный округ.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году в Керчи заложат два первых универсальных корабля-дока. ВМФ России сможет принять их в свой состав в 2025 и 2026 годах. Корабли будут аналогами вертолётоносцев типа «Мистраль».