Бальбек усомнился в психическом здоровье постпреда Украины при ООН

https://static.news.ru/photo/1afe4abe-34b7-11eb-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/sergiykyslytsya

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

Как этого украинского «гения» прямо после выступления не взяли под руки и не уволокли в сумасшедший дом? Зашкаливает толерантность в ООН к людям с ограниченными умственными способностями. С такими речами да с такими политиками Украина скоро объявит себя Четвёртым рейхом, а школьников начнут зазывать в гитлерюгенд, — рассказал РИА Новости парламентарий.

По его словам, слова украинского дипломата — «не просто деградация, это дно в той самой пропасти, куда летела шесть лет постмайданная Украина».

Бальбек заявил, что «несчастным окажется то поколение, которое будут воспитывать такие нацистские прихвостни, как Кислица».

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным». Он назвал украинцев и поляков «первыми жертвами этого плана».

Дипломат поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии. Между тем представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом, писал NEWS.ru.