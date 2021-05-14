Бальбек назвал «словоблудием» европейские принципы общения с Россией

https://static.news.ru/photo/f44c783a-b631-11eb-a316-96000091f725_660.jpg Фото: Руслан Бальбек/vk.com

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал принципы общения с Россией, сформулированные Европарламентом, и назвал их «словоблудием». Слова парламентария приводит РИА Новости.

Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны? — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что Россия не намерена выслушивать поучения из-за рубежа. Относительно прав человека он порекомендовал европейским политикам следить за их соблюдением на Украине и припомнил майскую трагедию 2014 года в Одессе.

Бальбек также добавил, что в случае непризнания Евросоюзом российских органов власти Москва даст на это зеркальный ответ.

Ранее сообщалось, что комитет по международным отношениям Европарламента в своём докладе сформулировал принципы, которых следует придерживаться ЕС при выстраивании отношений с РФ. В нём Брюсселю рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, который будет избран в сентябре, а в любом диалоге с Москвой учитывать вопросы соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.

Кроме того, предлагается создать в РФ телеканал с круглосуточным вещанием, чтобы поддерживать «продемократическое сообщество» и тем самым противостоять «русскоязычной пропаганде».