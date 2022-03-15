Байдену запретили въезд в Россию

Российские власти ввели персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена и ряда высокопоставленных американских чиновников. С 15 марта им запрещён въезд в РФ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России, — говорится в тексте.

В министерстве отметили, что российская сторона не отказывается от поддержания официальных связей с США, если они отвечают её национальным интересам. В связи с этим для организации контактов на высоком уровне будут решаться проблемы, вытекающие из статуса лиц, внесённых в санкционный список.

В него наряду с Байденом попали его сын — Хантер, госсекретарь США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, руководитель ЦРУ Уильям Бернс, помощник президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан, экс-кандидат в президенты США и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ряд других лиц.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввёл санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Под ограничения, в частности, попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны РФ.

В Кремле заявили, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго, а ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине.