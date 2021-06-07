Байден заявил о том, каких отношений хочет с Россией

https://static.news.ru/photo/fc06e5ee-c660-11eb-8b61-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом не ищет конфликта с Кремлём, а, напротив, хочет стабильных отношений. При этом в статье для Washington Post он выразил готовность ответить на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности, сообщает РИА Новости.

Я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве после дискуссий высокого уровня с друзьями, партнёрами и союзниками, которые видят мир через ту же перспективу, что и США, и с которыми мы обновим связи и разделяемые цели. Мы останемся едины в противодействии вызовам России европейской безопасности, начавшимся с агрессии на Украине, — отметил Байден.

Он вспомнил про право «отстаивать демократические ценности», а также пообещал обсудить с Путиным права человека и «вмешательство» в выборы. При этом Байден подчеркнул, что не ищет конфликта с Кремлём.

Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которых мы могли бы работать с Россией над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями, — отметил он.

Ранее стало известно, что США в первую очередь должны научиться с уважением относиться к интересам России в рамках нормализации диалога. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава государства прокомментировал вопрос, какие меры нужны, чтобы стабилизировать российско-американские отношения.