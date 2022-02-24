Байден заявил о «сокрушительных» санкциях против России

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры «Большой семёрки» договорились продвигать «сокрушительные» санкции против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. По словам главы Белого дома, ограничения затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина, сообщает NBC.

В четверг, 24 февраля, Джо Байден и остальные главы государств Группы семи (G7) провели встречу в онлайн-формате и согласовали действия по санкциям против России из-за событий на Украине.

Телеканал уточняет , что спецслужбы предлагают американскому президенту варианты проведения «масштабной кибератаки» против России. Также в качестве санкций предлагается нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги, чтобы помешать пополнять запасы сил.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) уже отреагировал на заявления Байдена. Организация предупреждает об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.

Ранее Лондон ввёл санкции против ряда россиян и банков из-за спецоперации в Донбассе. О них сообщил премьер страны Борис Джонсон. Санкции введены в отношении председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ России Александра Бортникова), члена правления «Сибура» Кирилла Шамалова, а также генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.