Байден заявил о «сокрушительных» санкциях против России

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры «Большой семёрки» договорились продвигать «сокрушительные» санкции против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. По словам главы Белого дома, ограничения затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина, сообщает NBC.
В четверг, 24 февраля, Джо Байден и остальные главы государств Группы семи (G7) провели встречу в онлайн-формате и согласовали действия по санкциям против России из-за событий на Украине.
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Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) уже отреагировал на заявления Байдена. Организация предупреждает об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.
Ранее Лондон ввёл санкции против ряда россиян и банков из-за спецоперации в Донбассе. О них сообщил премьер страны Борис Джонсон. Санкции введены в отношении председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сына директора ФСБ России Александра Бортникова), члена правления «Сибура» Кирилла Шамалова, а также генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.