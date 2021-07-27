16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Байден заявил о попытках РФ «вмешиваться» в ход будущих выборов в США

23:51, 27 июля 2021
Байден заявил о попытках РФ «вмешиваться» в ход будущих выборов в США Джо Байден Фото: Alex Edelman/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Доказательств он не привёл, но отметил, что Москва вмешивается посредством «дезинформации», сообщает РИА Новости.

Своё мнение хозяин Белого дома высказал журналистам президентского пула после посещения офиса директора национальной разведки США. Байден также «предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

Подобные многократные обвинения Вашингтона Москва всегда отвергала, называя их беспочвенными.

Ранее стало известно, что в этот же день, 27 июля, Джо Байден заявил президентскому пулу об имеющихся проблемах у главы РФ Владимира Путина. При этом хозяин Белого дома добавил, что у российского лидера есть только ядерное оружие и нефть.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео