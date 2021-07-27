Байден заявил о попытках РФ «вмешиваться» в ход будущих выборов в США

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Владимир Жириновский назвал виновными в развале России отца оппозиционера Алексея Навального и коммунистов. Так лидер ЛДПР ответил на вопрос юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан властями РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещён на территории РФ) Любови Соболь, видео опубликовано на YouTube-канале.

Соратница Навального спросила политика, кто виноват в том, что в России столько бедных. Коммунисты, — не сомневаясь, ответил Жириновский. Также политик утвердительно ответил, что и отец Навального участвовал в развале...