Байден заявил о попытках РФ «вмешиваться» в ход будущих выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Доказательств он не привёл, но отметил, что Москва вмешивается посредством «дезинформации», сообщает РИА Новости.
Своё мнение хозяин Белого дома
Подобные многократные обвинения Вашингтона Москва всегда отвергала, называя их беспочвенными.
Ранее стало известно, что в этот же день, 27 июля, Джо Байден заявил президентскому пулу об имеющихся проблемах у главы РФ Владимира Путина. При этом хозяин Белого дома добавил, что у российского лидера есть только ядерное оружие и нефть.