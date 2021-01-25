Байден заявил, что готов обсуждать с Москвой проблемные вопросы

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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что попытка украинско-прибалтийской коалиции лишить полномочий делегацию из РФ в ПАСЕ вызвана всплеском антироссийских настроений. Также свою роль сыграли призывы в ЕС ввести новые антироссийские санкции.

Предложение оспорить по существу полномочия российской делегации в ПАСЕ ранее прозвучало из уст главы делегации Украины Марии Мезенцевой. Её инициативу одобрили 38 парламентариев. Такие результаты голосования Пушков назвал в Telegram...