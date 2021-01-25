Байден заявил, что готов обсуждать с Москвой проблемные вопросы

Президент США Джо Байден заявил, что правительственные ведомства по его просьбе готовят обновления по проблемным вопросам с Кремлём, которые он готов без колебаний поднять при контактах с российской стороной.
Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены как поведением с Навальным, так и ситуацией с Solar Winds, сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане, — цитирует Байдена РИА Новости.
Россия все обвинения в свой адрес много раз опровергала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские и американские эксперты приступили к практической работе по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.