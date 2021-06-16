Байден назвал Россию «Верхней Вольтой с ядерным оружием»

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидали в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения, — пояснил Песков. Он добавил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию Москвы в переговорном процессе с Вашингтоном по стратегической стабильности....