Байден назвал Россию «Верхней Вольтой с ядерным оружием»

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации, сообщает РИА Новости.
Хозяин Белого дома
Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, «Верхней Вольтой с ядерным оружием», — уточнил он.
Своё заявление Байден сделал в аэропорту Женевы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидали в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию Москвы в переговорном процессе с Вашингтоном по стратегической стабильности.