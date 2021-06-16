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Байден назвал Россию «Верхней Вольтой с ядерным оружием»

00:41, 17 июня 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации, сообщает РИА Новости.

Хозяин Белого дома отметил, что на Россию давит Китай, поэтому Москва отчаянно пытается «остаться мировой державой».

Они не хотят быть, как заявляли некоторые критики, «Верхней Вольтой с ядерным оружием», — уточнил он.

Своё заявление Байден сделал в аэропорту Женевы после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидали в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию Москвы в переговорном процессе с Вашингтоном по стратегической стабильности.

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