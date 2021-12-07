18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Байден созвонился с западными лидерами после онлайн-встречи с Путиным

22:03, 07 декабря 2021
Байден созвонился с западными лидерами после онлайн-встречи с Путиным Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Журналистский пул Белого дома опубликовал информацию, согласно которой президент США Джо Байден созвонился с западными лидерами по итогам видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передаёт ТАСС.

Президент России и глава Белого дома провели сегодня, 7 декабря, переговоры по видеосвязи, разговор продлился чуть более двух часов. В начале переговоров Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем и признался, что рад снова видеть политика. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.

Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины. Он призвал своего российского коллегу к дипломатическому урегулированию и предупредил, что в случае военной эскалации со стороны России последует коллективный ответ Запада. Он будет включать в себя экономические и иные решительные меры.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео