Байден созвонился с западными лидерами после онлайн-встречи с Путиным

Журналистский пул Белого дома опубликовал информацию, согласно которой президент США Джо Байден созвонился с западными лидерами по итогам видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передаёт ТАСС.

Президент России и глава Белого дома провели сегодня, 7 декабря, переговоры по видеосвязи, разговор продлился чуть более двух часов. В начале переговоров Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем и признался, что рад снова видеть политика. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности переговоров между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным. В числе прочего стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.