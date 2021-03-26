Байден: с Россией нужно считаться

https://static.news.ru/photo/57b199c2-8e4c-11eb-9ccc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден, выступая на саммите ЕС, заявил, что Россия не представляет особой опасности для США, но с ней нужно считаться. Об этом рассказал глава правительства Италии Марио Драги.

Россия для Соединённых Штатов не особенно опасный конкурент, это страна, с которой нужно говорить, считаться, но она должна прекратить вмешиваться во внутренние дела, выборы других стран. <...> В этом был основной смысл выступления Байдена, — цитирует итальянского премьера РИА Новости.

По его словам, Байден привнёс «свежее дыхание» в отношения Евросоюза со Штатами, назвав сообщество одним из столпов внешней политики США.

Американский лидер также затронул тему соперничества Вашингтона с Пекином, заявив, что оно приветствуется. Упомянув о Турции, Байден отметил важность её роли в международной политике и признал существование разногласий между американскими и турецкими властями.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США назвал российского лидера Владимира Путина автократом. В Кремле прокомментировали его слова, пояснив, что в Вашингтоне автократией или как-то иначе называют демократию, не соответствующую американским параметрам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ уважает уклад других стран.