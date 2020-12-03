Байден рассказал о подходе к Кремлю на посту президента

https://static.news.ru/photo/95862494-35e0-11eb-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Olivier Douliery/Global Look Press

Джо Байден, которого СМИ в США называют избранным президентом страны, заявил, что в отношении России, а также Китая и Ирана будет сторонником многостороннего подхода.

По его словам, позиция Вашингтона станет учитывать мнение союзников из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими, — отметил политик в беседе с CNN.

Он добавил, что формировать политику Белого дома не может, пока не вступил в должность.

Я не могу сейчас делать политику, но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океанов, — заверил Байден.

Политик подчеркнул, что переговоры с тем же ЕС «будут сложные» и иллюзий на этот счёт он не имеет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден считает свой успех благом для страны. По его словам, он сделал хорошее дело, избавив Штаты от президентства Дональда Трампа. По словам политика, ему некогда радоваться победе, так как предстоит большая работа, в том числе обусловленная пандемией коронавируса.