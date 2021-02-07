Байден призвал власти Сербии признать независимость Косово

https://static.news.ru/photo/a570a1c6-694e-11eb-a637-96000091f725_660.jpg Александр Вучич Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Президент США Джо Байден призвал Сербию признать независимость самопровозглашённой республики Косово. Об этом он написал сербскому президенту Александру Вучичу в поздравительном письме по случаю грядущего Дня государственности Сербии.

Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем цель европейской интеграции Сербии и призываем вас продолжать предпринимать сложные шаги для достижения этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Косово, ориентированного на взаимное признание, — говорится в письме, опубликованном на сайте сербского лидера.

Байден добавил, что стремления Вашингтона направлены на поддержку «региональной стабильности и демократических ценностей», а также на развитие экономического сотрудничества с Белградом. Американский лидер также напомнил о глубоких исторических связях двух стран, которые в качестве союзников сражались в двух мировых войнах.

Парламент Косово провозгласил независимость республики в 2008 году. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и её независимость не признаёт Россия.

Как писал NEWS.ru, экс-главу Косова Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Тачи был взят под стражу в Гааге после утверждения специальным судом в отношении него обвинительного акта.