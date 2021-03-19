Байден пообещал «на каком-то этапе» поговорить с Путиным

https://static.news.ru/photo/dafe12d2-88cb-11eb-bb8b-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ответ на предложение российского лидера Владимира Путина о диалоге заявил, что контакт между ними может состояться в обозримой перспективе. Ранее Кремль выразил готовность провести переговоры между лидерами двух стран.

Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим, — цитирует ТАСС Байдена.

Такое заявление президент США сделал во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о возможном контакте с Путиным.

Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит». Путин в ответ на это пожелал руководителю Белого дома здоровья и добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».

Как писал NEWS.ru, Кремль готов провести разговор президентов РФ и США. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что никаких дебатов быть не может — американцам предлагается диалог. Он отметил, что если переговоры состоятся, в них будет затронута тема безосновательных обвинений со стороны Штатов, а отсутствие внятного ответа на предложение о разговоре примут в Кремле как отказ. По словам пресс-секретаря лидера РФ, Путин предложил обсудить сложившуюся ситуацию открыто, чтобы не позволить заявлениям Байдена ухудшить двусторонние отношения, которые и так пребывают в плачевном состоянии.