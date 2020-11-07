Байден пообещал американцам вернуть США лидерство в мире

https://static.news.ru/photo/98a5e874-216a-11eb-b430-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официально итоги президентских выборов в США ещё не подведены, однако объявивший себя их победителем кандидат от демократов Джо Байден выступил с обращением к американской нации.

Политик заявил, что на выборах получил рекордные 75 млн голосов избирателей. Его выступление транслировал телеканал CNN.

По словам Байдена, американцы отдали ему «чистую, убедительную победу» и теперь он постарается восстановить уважение к стране на международной арене.

Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — её средний класс, и сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире, — отметил политик.

Он пообещал стать лидером, который объединяет страну, а не разделяет её. Для американцев пришло время отложить в сторону жёсткую риторику и перестать считать врагами тех, кто голосовал за противоположного кандидата.

Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс, — предложил Байден.

Политик добавил, что гордится своей принадлежностью к Демократической партии, однако будет править «как президент всех американцев». Он призвал конгресс, республиканцев и демократов сделать тот же выбор вместе с ним.

Ранее NEWS.ru сообщал, что речь Джо Байдена, в которой он намеревался объявить о приоритетах на посту президента, собирались транслировать на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Звук предполагалось отключить, но речь хотели сопровождать субтитрами. На это мероприятие могли собраться одновременно тысячи людей.