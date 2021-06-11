Байден обсудит с Эрдоганом Путина и С-400

https://static.news.ru/photo/d38262c5-07a4-45b8-b93f-fdcbd7d97845_660.jpg Фото: Global Look Press/Turkish Presidency

Глава США Джо Байден собирается поговорить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом про закупку российских зенитных ракетных систем С-400 и сравнит наблюдения о главе России Владимире Путине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Россия, очевидно, и имеет разногласия с Турцией в некоторых областях, и работает с ней в других. Так что будет интересная возможность для него (Джо Байдена) сравнить наблюдения с Эрдоганом, — сказал Салливан.

Встреча будет проходить в рамках саммита НАТО в Бельгии, который пройдёт 14 июня. Глава США прибудет туда после встреч в рамках G7 в британском Корнуолле. А уже 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.

При этом ранее Конгресс США приняли решение о блокировке продажи Турции вооружения, произведённого в Соединённых Штатах, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. Причиной стали как раз закупки российских С-400.

Это не помешало Турции успешно провести испытания ракетных систем в середине октября 2020 года. Было произведено три пуска ракет. Все они поразили цели. Турецкие военные отметили высокую надёжность российской военной техники. Этот факт прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО озабочена всей ситуацией вокруг приобретения С-400», — сказал он.