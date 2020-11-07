Байден не раскрыл особенностей будущей внешней политики США

https://static.news.ru/photo/9d103f88-216d-11eb-a7fa-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США Джо Байден, назвавший себя победителем выборов, выступил перед американцами с победной речью. Политик рассказал о приоритетах во внутренней политике, но умолчал о том, как будут вести себя Соединённые Штаты на мировой арене.

Я уверен в следующем: американцы призвали нас руководствоваться силой порядочности, силой честности, науки и надежды и сражаться в главных битвах нашего времени. Битве за контроль над вирусом. Битве за процветание, битве за обеспечение здравоохранением ваших семей, битве за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в нашей стране, — отметил Байден в выступлении, которое транслировал телеканал CNN.

Единственное, что в речи политика касалось мировых проблем, так это контроль за изменением климата. Байден пообещал, что США не будут игнорировать проблему.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден выступил с обращением к американской нации. Политик заявил, что на выборах получил рекордные 75 млн голосов избирателей. По словам Байдена, американцы отдали ему «чистую, убедительную победу» и теперь он постарается восстановить уважение к стране на международной арене. Он пообещал стать лидером, который объединяет страну, а не разделяет её.