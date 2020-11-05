Делайте выводы: Соловьёв раскрыл любопытную деталь в прошлом Байдена

https://static.news.ru/photo/8c602f0a-1f69-11eb-a143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв обнародовал вырезку из газеты «Правда» от 27 августа 1979 года с небольшой заметкой о визите групппы американских сенаторов в Ленинград. Делегацию тогда возглавлял нынешний кандидат в президенты США Джо Байден.

На тот момент политик занимал пост председателя подкомиссии Сената по европейским делам.

Выводы делайте сами. И Байден наш? — подписал Соловьёв фотографию заметки в Instagram.

Как следует из газеты, Байден тогда посетил Пискарёвское мемориальное кладбище и возложил цветы к монументу Родины-матери. Политику вручили памятную медаль, на что Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Завоёванный мир должен стать целью нашей жизни».

Кроме этого американские сенаторы тогда посетили Эрмитаж и Петродворец, а исполком Ленсовета устроил для высоких зарубежных гостей обед.

3 ноября в США прошли выборы президента, сейчас идёт подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов выборщиков. Оба заявили об уверенности в своей победе.

При этом, как писал NEWS.ru, явка на выборах в Соединённых Штатах оказалась рекордно высокой за 120 лет. Участие в голосовании приняли по меньшей мере 160 млн человек — это 66,9% от общего числа избирателей. В 1900 году активность проявили 73,7% избирателей страны.