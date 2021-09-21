Байден и Джонсон согласовали подход по РФ и КНР

Лидеры США и Великобритании Джо Байден и Борис Джонсон провели встречу в Белом доме. На ней они согласились, что подход двух стран к России и Китаю и дальше будет основываться на общих интересах Вашингтона и Лондона, сообщает пресс-служба британского премьера.

Джонсон также отметил , что ожидает саммит Байдена по демократии, который «поможет стимулировать международные действия».

Политики обсудили деятельность союзников в Афганистане. По их мнению, необходимо сохранить достигнутые там успехи, а также, используя дипломатические и гуманитарные возможности, предотвратить гуманитарный кризис в этой азиатской стране. Байден и Джонсон считают, что запрещённое в РФ движение «Талибан» должно быть признано в мире, только если талибы станут уважать и соблюдать права человека.

Кроме того, политики обсудили вопросы климата, обеспечение доступа к вакцинам против коронавируса и альянс AUKUS.

Ранее стало известно, что главы МИД стран — членов Евросоюза всецело поддержали Париж после скандала с разрывом с Канберрой контракта на поставку атомных подлодок из-за оборонного союза с Вашингтоном. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также добавил, что подобные действия противоречат намерениям Австралии и дальше развивать сотрудничество с Евросоюзом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.