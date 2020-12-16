Политолог: в отношениях с Россией Байден будет действовать по-своему

https://static.news.ru/photo/a23553e8-3fab-11eb-9bb6-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден сможет работать без оглядки на политику своих предшественников. Такое мнение высказала научный сотрудник Института США и Канады политолог Александра Филиппенко.

Так она прокомментировала позицию бывшего старшего директора по вопросам РФ Совета нацбезопасности Белого дома Фионы Хилл, которая рекомендовала будущему главе США не относиться к России пренебрежительно, как это делала администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы, демократа-однопартийца Байдена.

Байден, конечно, политик очень опытный, и его опыт говорит о том, что он будет выстраивать собственную политику в отношении России. У него будет свой ход мыслей, своя тактика. Но в его администрации будет много людей, которые состояли в команде Барака Обамы, — приводит слова Филиппенко «Политика сегодня».

По её мнению, это отразится на стратегических решениях в США.

При этом эксперт выразила уверенность, что Байден будет исходить из нынешней ситуации и расстановки сил. Филиппенко напомнила, что он более 40 лет находится на политической арене, благодаря чему накопил хороший опыт в профессиональной сфере.

Ранее, как писал NEWS.ru, Хилл высказала мнение, что «Байден не может стать Обамой 2.0». Она напомнила, что Обама относился к России свысока, считая её региональной державой. Однако с тех пор мир полностью изменился, подчеркнула политик.