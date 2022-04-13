«Азовсталь» не Брестская крепость

Замкомандира пресловутого нацистского батальона «Азов» Калина не унимается и шлёт отчаянные, просто уж слезливые видеообращения к властям, братьям-нацистам и всем, кто мог бы, по его мнению, спасти их жизни. Он сетует на равнодушие властей, что только сочувствуют да обещают прорваться и спасти их, но в реальности ничего не делают. Его чёрную душу рвёт поведение друзей и прежних подельников, которые уже просто демонстративно не берут трубки и «прячут глаза».

А бойцы донецких республик уже сбили несколько вертолётов, что спешили на помощь батальону. И вот ирония судьбы — сбили трофейными «стингерами». Заодно был остановлен и заблокирован сухогруз, который также пытался прорваться в порт Мариуполя, где засела часть батальона убийц. Но шедший под мальтийским флагом «Апачи» уже отбуксирован в наш Бердянск. Не удаются настойчивые демарши ни Эммануэля Макрона, ни Реджепа Эрдогана, проявлявших инициативу по организации особых коридоров для выхода из города. Одному нацику, пытавшемуся бежать в женском обличии, не помогла даже конфискованная у кого-то из мирных жителей шуба.

Действительно, могли бы мы представить обращения по рации защитников, например, Брестской крепости к Сталину и военному командованию с мольбами спасти их любой ценой? «Умираю, но не сдаюсь,» — таков был всегда лозунг русской армии.

Но «азовцы», привыкшие к абсолютной безнаказанности, слишком ценят свои жизни и искренне верят, что живыми их брать в плен не будут. Ведь как было просто геройствовать, ликвидируя неугодных, для которых Бандера не отец родной. Орать «Слава Украине…» и «Украина — понад усе!» Срывать с пожилых людей георгиевские ленточки. И обещать проехаться по Тверской в Москве на танке и провести парад победы на Красной площади. Как было сладко и красиво маршировать и вскидывать руки в нацистском приветствии. Но действительность оказалась далеко не столь лучезарной. И загнанные, как крысы в подвалы «Азовстали», они хотят только одного — выжить.

Члены военного подразделения «АЗОВ» во время церемонии присяги Yurii Rylchuk Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но ни Зеленскому, ни Байдену они уже не нужны. Свою миссию запугивания гражданского общества, обработки подрастающих поколений, бессудной расправы над несогласными они уже выполнили. Теперь с их неизбежной «утилизацией», как говорится, и многие концы в воду. Теневые владыки Украины использовали их как инструмент, хотя сами националисты были уверены, что они тот самый хвост, что крутит собакой. Но своё они уже явно «открутили». И кобзари не будут петь о них свои тягучие былины.

Но вот нам-то несколько азовцев могут понадобиться. Они могут купить свои жизни готовностью публично и подробно рассказать многое об украинском провластном закулисье, о том, кто конкретно отдавал приказы, какова была роль заокеанских и британских советников и инструкторов. К тому же, если натовские офицеры действительно прячутся с ними в заводских подземельях, то остаётся шанс сдать их «тёпленькими» опять же в обмен на свои жизни. Но момент истины для «хероев» уже наступил.