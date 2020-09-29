Азербайджан назвал последствия возможного признания Карабаха Арменией

https://static.news.ru/photo/8c10f7fc-0301-11eb-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Koerbel/Global Look Press

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-Оглы предупредил о последствиях признания Арменией независимости Нагорного Карабаха. По его словам, это будет означать сожжение всех мостов.

Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца, — сказал он в интервью телеканалу РБК.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство его населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Накануне глава правящей фракции парламента Армении «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила, что в Ереване рассматривается возможность заключения с Карабахом военно-политического альянса, писал NEWS.ru.