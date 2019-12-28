https://static.news.ru/photo/9068a54a-2afb-11ea-9925-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Баку ведёт переговоры с Москвой о новых контрактах в области военно-технического сотрудничества. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, 2019 год в этом отношении стал успешным.

Мы продолжали реализацию подписанных ранее контрактов, которые исчисляются миллиардами долларов, — заявил Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

Детальное обсуждение последующих соглашений необходимо для того, «чтобы та динамика, которая в этой сфере есть, сохранялась», пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России в новогоднем поздравлении коллеге отметил, что дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия между двумя странами будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря.