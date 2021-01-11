Азаров предсказал восстановление отношений между Россией и Украиной

https://static.news.ru/photo/b4797b16-5409-11eb-af79-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: Николай Азаров/vk.com

Отношения между Москвой и Киевом рано или поздно наладятся. Такое мнение высказал бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.

Рано или поздно нам придётся урегулировать свои отношения с Россией. Надо договариваться, — цитирует политика издание Страна.UA.

По словам Азарова, у Москвы и Киева много родственных, экономических и культурных связей, которые украинским властям не удаётся разрушить.

Это всё равно что два родных брата разругались. Но рано или поздно <...> сесть, по рюмке выпить вместе и договориться, забыть ссору раз и навсегда, — считает бывший председатель правительства Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из священной в адскую тему для России в 2021 году. Глава внешнеполитического ведомства заверил, что намерен добиться усиления давления на Москву. Кроме того, политик выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

Отношения между РФ и Украиной испортились в 2014 году. Тогда Крым стал российским регионом после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

А военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.