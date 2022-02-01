Соавтор закона о «приземлении» предложил распространить его на NFT-токены

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») обратил внимание, что российское законодательство не регулирует оборот NFT-токенов, которые становятся всё популярнее. По его мнению, для защиты интересов граждан на площадки по их продаже следует распространить действие закона о «приземлении», соавтором которого выступал он сам. Об этом политик написал в Telegram.

Я считаю, что как и в случае с криптовалютными биржами, крупнейшие NFT-маркетплейсы должны попасть под действие закона «о приземлении» — только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT в случае возникновения спорных ситуаций, — подчеркнул он.

По словам парламентария, сейчас законодательство никак не определяет понятие NFT. Термин «токен», фигурирующий в законе о цифровых финансовых активах, не подходит под это явление, а юристы считают, что называть NFT ценными бумагами или цифровой валютой неверно.

По сути, их определение ближе к «цифровым сертификатам на право собственности». Очевидно, что наше законодательство в этой части нуждается в совершенствовании и выработке чётких дефиниций, — добавил депутат.

Закон о «приземлении» обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

В случае игнорирования нового закона РКН может воздействовать на нарушителя, применив меры, включающие запрет на размещение рекламного материала на платформе этой компании, ограничение на выполнение финансовых операций и получения денежных средств, запрет на поисковую выдачу, частичную или полную блокировку ресурса в Рунете и другие.

В ноябре в список к выполнению необходимых требований были включены 13 компаний, среди которых Meta Platforms (Facebook), Twitter, TikTok, Apple, Viber, Twitch и другие.