Автор Bloomberg: Белоруссия может стать очередным кошмаром Европы

https://static.news.ru/photo/b8f29a90-d89b-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg

Обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут видит серьёзную угрозу для Евросоюза на его востоных границах из-за внутриполитической ситуации в Белоруссии и накалившихся отношений между Москвой и Минском. По мнению журналиста, Кремль может повторить «крымский сценарий» 2014 года, воспользовавшись разгорающимися революционными настроениями белоруссов.

Клут полагает, что неспособный справиться с волной протестов в «диктатор» Белоруссии Александр Лукашенко напоминает сейчас российскому «царю» Владимиру Путину Виктора Януковича. «Беспомощного и коррумпированного, но пророссийского» экс-президента Украины свергли во время Евромайдана в 2014 году.

Если белорусские протесты усилятся, они могут перерасти в очередную «цветную революцию». И это приведёт к тому, что ещё одно постсоветское государство-сателлит еще больше устремится на Запад — прочь от «русского мира», который Путин хочет возродить. Он может прийти к выводу, что ему следует вмешаться в ближайшее время — и чем раньше, тем лучше, — пишет автор.

На такие намерения Кремля, как полагает журналист, указывает ситуация с задержанием в Белоруссии группы россиян. Клут напоминает, что шесть лет назад перед присоединением Крым к РФ, Путин направил туда «своих „зелёных человечков“ (российских военнослужащих в форме без опознавательных знаков)».

Чтобы иметь такую возможность в Белоруссии, он уже, судя по всему, отправил туда десятки российских наемников из ЧВК «Группа Вагнера», чтобы дестабилизировать обстановку. 33 из них Лукашенко в июле арестовал, — сообщает обозреватель Bloomberg.

Кроме того присоединение Белоруссии, должно быть выгодно Владимиру Путину на фоне падения рейтинга и протестных настроений на Дальнем Востоке, убеждён журналист. В пример он приводит опять же ситуацию с Крымом, когда после присоединения полуострова поддержка российского лидера внутри страны заметно укрепилась.

Serguei Fomine/Global Look Press

В итоге автор американского издания приходит к выводу, что перед ЕС встала непростая дилемма. С одной стороны Лукашенко выгоден Брюсселю как гарант независимости Минска от Москвы, и сохранения буферной зоны между ЕС и Россией. С другой — игнориирование демократических протестов белоруссов означает предательство европейских ценностей и потерю доверия избирателей. А если эти протесты. продолжает рассуждать автор, перерастут в революцию, то это заставит «Путина ввязаться в очередной этап гибридной войны и геополитической эскалации, в условиях которой ЕС, в конечном счете, выглядел бы бессильным.»

Этот вероятный сценарий развития событий непосредственно у границ ЕС в очередной раз показывает, что трудно проводить внешнюю политику, используя лишь мягкую силу «ценностей», когда ради собственных «интересов» необходимо действовать иначе — на основе реализма, совершенно не свойственного дипломатии ЕС. Пока же лидерам ЕС остается только надеяться, что после воскресенья в Белоруссии всё сложится по-другому, — констатирует Андреас Клут.

Как писал NEWS.ru, эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на воскресенье, 9 августа.