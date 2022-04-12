Австрийский канцлер встретился «лицом к лицу» с Владимиром Путиным

Австрийский канцлер Карл Нехаммер назвал свои закрытые переговоры с Владимиром Путиным «жёсткими и открытыми». И эта оценка вряд ли кого-то удивит, учитывая общий фон такой встречи.

Будем откровенными: информация о визите Нехаммера сразу вызвала ассоциации с подобными же приездами в моменты обострений наших отношений с Западом и его ставленниками в постсоветском пространстве высокопоставленных европейских деятелей. Вспомнился и бросок Николя Саркози в 2008 году, остановивший ход наших танков на полпути к Тбилиси. Или «пожарный» визит в мае 2014-го президента Швейцарской федерации Дидье Буркхальтера, когда не был взят полностью к этому готовый Мариуполь, а наш МИД вдруг заговорил о конфликте на Донбассе как об исключительно внутреннем деле Украины. Зазвучали даже голоса о том, что «Донбассу никто ничего не обещал» и не надо, мол, вести дело к третьей мировой войне.

Сам Карл Нехаммер предварительно высказался в примиренческом духе о необходимости прекращения огня и срочной организации гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из зоны боевых действий, что также не прибавило энтузиазма многим наблюдателям. Впрочем, ныне ситуация разительно отличается от той, что была и в 2008 году или даже в 2014-м. И если те визитёры что-то и обещали Кремлю, то те залоговые обязательства так и не были выполнены. А ныне, после введения «адских санкций», исчезли последние рычаги воздействия на Москву.

Карл Нехаммер IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Неопределённости добавило и заявление Дмитрия Пескова о том, что встреча пройдёт в абсолютно закрытом режиме. А темой закрытых переговоров, естественно, станет ситуация на Украине.

Да и вообще, от чьего лица собирался говорить с Владимиром Путиным австриец? Он мог привезти какие-то предложения от Владимира Зеленского? Но Киев уже отказывается даже от тех куцых положений потенциального договора, которые его представители положили на бумагу в Стамбуле. Австрия — страна с нейтральным статусом, вне НАТО, но она — член Европейского союза. Того самого, главный дипломат которого Жозеп Боррель, отринув весь этикет, открыто говорит о необходимости победы на поле боя. И ради такой цели ЕС заряжает для Украины ещё полмиллиарда евро. Весьма характерно, что о приоритете военных действий над попытками дипломатических компромиссов в ЕС не позволяли себе говорить ни во время операции в Афганистане, ни в Ливии.

Нехаммер побывал в Киеве, но там же английский премьер Борис Джонсон пообещал украинскому воинству 120 бронемашин, противокорабельные ракеты и многие другие «игрушки», предназначенные отнюдь не для заключения мира, но для ведения войны до последнего украинца. Так что на таком фоне любые призывы к компромиссу и прекращению огня выглядят опять-таки подыгрышем ВСУ, которые нуждаются сейчас в отдыхе и переформировании.

Особая, конечно, тема, бурно обсуждаемая в кулуарах, — возможное присутствие в азовстальевских катакомбах западных военных советников, которых Запад хотел бы вывести без излишней огласки. Но за такую уступку надо ведь предложить что-то уж очень существенное, что за океаном явно не санкционируют. Словом, изначально миссия канцлера выглядела невыполнимой.

В результате канцлер после своей встречи подтвердил важность для него общения «лицом к лицу» с Владимиром Путиным, равно как и отсутствие каких-то новых прорывов. Но сам факт диалога важен.

Тем более, что у канцлера, видимо, была и особая, чисто австрийская тема, связанная с большей, чем даже у соседей зависимостью от российских поставок газа. Австрия, как и Венгрия, не намерена в обозримом будущем отказываться от российского голубого топлива. Более того, при определённых обстоятельствах и нерешительности правительства Олафа Шольца Австрия могла бы взять на себя функции распределительного газового хаба, то есть своеобразного распределительного центра. Но это, видимо, будет послевоенная история.