Австралия заявила о введении новых санкций против РФ

Австралия введёт новые санкции против России. Они коснутся ВС и 16 россиян, пишет ТАСС со ссылкой на австралийский МИД.

Под ограничения, в том числе, попадают 10 человек, чья роль «стратегически важна для России».

Правительство Австралии продолжает работать с цифровыми платформами, такими как Facebook, Twitter и Google, чтобы блокировать контент, созданный российскими государственными СМИ, — цитирует агентство главу австралийского МИД Марис Пейн.

1 марта австралийский спутниковый оператор Foxtel сообщил, что приостанавливает вещание в стране телеканала Russia Today в связи с ситуацией на Украине. По данным пресс-службы оператора, RT был временно отключён на его базовой платформе и платформе Flesh.

Австралия ввела санкции в отношении РФ год назад. Ограничения коснулись четырёх компаний и одного физлица. Официальный представитель МИД Мария Захарова на тот момент прокомментировала введение антироссийских санкций, связанных со строительством и эксплуатацией Керченского моста. Захарова считает, что таким образом официальная Канберра демонстрирует явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму.