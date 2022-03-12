Австралия введёт санкции против 33 российских бизнесменов

Власти Австралии объявили о новых санкциях против России, которые коснулись 33 бизнесменов и членов их семей. Об этом говорится в заявлении МИД страны, выдержку из него публикует РИА Новости.

Правительство Австралии сегодня объявило свежие санкции в отношении 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их непосредственных членов семей, — сказано в заявлении.

Под ограничения попали Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Санкции коснулись председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева, президента «Роснефти» Николая Токарева и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Евросоюз сейчас также обсуждает введение новых санкций в отношении российских бизнесменов. По предварительным данным, в списке оказались Роман Абрамович, четверо «олигархов», семь связанных с Кремлём людей и четверо россиян, связанный с «информационной кампанией».

Ранее сообщалось, что Австралия вводит новые санкции против России. Они коснутся ВС и 16 россиян. Под ограничения попали десять человек, чья роль «стратегически важна для России».