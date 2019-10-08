https://static.news.ru/photo/eab4f304-e9b1-11e9-bb0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: georgian-airways.com

Представители Минтранса РФ обсудили с Госдумой возможность восстановления авиасообщения с Грузией. По словам главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонида Калашникова, это может произойти в ближайшее время.

При этом парламентарий заявил, что не может назвать точные сроки начала перелётов.

Калашников уточнил, что встреча глав МИДов Грузии и РФ 26 сентября в Нью-Йорке свидетельствует о движении сторон в правильном направлении, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что будет приветствовать решение возобновить авиаперелёты между Россией и Грузией. Политик считает заявление со стороны грузинского МИДа очень важным.