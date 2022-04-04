Российская авиация уничтожила два украинских командных пункта и узла связи

Силами боевой авиации России были уничтожены 17 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он уточнил, что в их число вошли два командных пункта, два склада боеприпасов, а также топливное хранилище и 11 опорных пунктов ВСУ, передаёт РИА Новости.

Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины, — сказал он.

Также военные уничтожили два БПЛА в Северодонецке с помощью российских противовоздушных оборонных комплексов.

Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки к полёту и последующий вылет боевого вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Один из командиров экипажа сравнил машину с близким другом, который благодаря высокой надёжности, мобильности и манёвренности бережёт лётчиков.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.