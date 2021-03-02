Аваков допустил дестабилизацию в Донбассе после введения санкций на Украине

https://static.news.ru/photo/2f96954c-7b8b-11eb-9be0-96000091f725_660.jpg Арсен Аваков Фото: Сергей Плачков/ТАСС

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины введённые против в граждан страны, могут повлечь за собой обострение в Донбассе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизацией внутри, организацией бунтов, будет проплачивать, и теперь им будет труднее проплачивать, — цитирует Авакова «Интерфакс-Украина».

По его мнению, как сойдёт снег, начнутся провокации в Донбассе. Однако он не верит в тотальное наступление России из-за «сокрушительных потерь» с обеих сторон. Также, по словам Авакова, возможно разрешение ситуации без прямого наступления является позицией на международной арене. Поскольку «мировой баланс сил складывается в нашу пользу».

Ситуация «мы закрылись и ничего не будем делать, будем ждать, пока режим Путина падёт» — такой ситуации не будет, нам нужно будет за себя стоять, — заявил Аваков.

20 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. Санкции введены на три года, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье «финансирование терроризма» наложены на всё имущество, принадлежащее депутату Верховной рады. В список попала и гражданская жена депутата от этой партии Тараса Козака, который уже находится под санкциями, Наталья Лавренюк.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отреагировал на санкции против Медведчука. Он считает, что нынешним украинским властям легче отвлекать внимание людей от своих провалов, преследуя оппозицию в стране, сообщал NEWS.ru.