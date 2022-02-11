Атас! Нас посетила Трасс

Мы с вами не зря предвкушали визит в Москву кандидатки в новые «железные леди», министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Той самой дамы, что в Прибалтике ездила на танке, демонстрируя безупречную прическу на фоне башни бронетехники. А в Австралии разразилась просто-таки исторической речью по поводу «Украины — страны с древней историей», которую многие терзали «от монголов до татар». Тогда даже в Австралии многие задумались о качестве английского хваленого образования.

И надо сказать, в некотором смысле дама-дипломат оправдала наши ожидания, лихо и сходу не признав российского суверенитета над Ростовской и Воронежской областями, где наша армия проводит свои очередные плановые учения. В проукраинском своем раже разгоряченная Трасс пообещала, что на такое признание в Лондоне никогда не пойдут, прибавив таким образом «неуд» по географии к «двойке» по истории. Пришлось уже послу ее величества корректно поправить свою нынешнюю начальницу во избежание нового витка конфликта.

Этот уже вошедший в анналы дипломатический анекдот широко обыгран в наших СМИ. Но такой комедийный эпизод фактически заслонил собой суть прошедшего визита. Нет, для России все заранее было ясно. Лишний визит западного эмиссара, несмотря на предсказуемое отсутствие какого-либо прогресса в сближении позиций двух постоянных членов Совбеза ООН, позволял окончательно покончить со спекуляциями насчет международной изоляции Москвы. А главное — подтверждал верность стратегической задачи российской внешней политики: после взаимного повышения ставок в большой игре и очевидного отсутствия взаимопонимания по основным вопросам, волнующим Россию, глобальные переговоры со множеством заинтересованных участников все-таки начались и становятся все более интенсивными. Тем более, что к диалогу России с коллективным Западом косвенно подключается и Китай, решительно поддержав Аргентину в ее претензиях на Мальдивские острова и таким образом выразив Лондону свое неудовольствие по поводу его попыток вмешаться в дела Гонконга.

Сергей Лавров и Ван И mfa_russia/twitter.com

В таком контексте и прилет «эрудированной» Трасс выглядит не лишним, учитывая, что Лондон пытается вести свою игры в треугольнике с Турцией и Украиной. Притом, что в некоторых нюансах Лондон даже расходится с Вашингтоном, за которым в любом случае последнее слово.

А вот для Великобритании и лично для Лиз Трасс эта поездка в холодную Москву имела куда большее значение. Не исключено, что в глазах многих активистов собственной консервативной партии Трасс выглядит истинной героиней, рискнувшей отправиться на свидание с раздраженным русским медведем и не побоявшейся все высказать ему прямо в оскаленную пасть. Прямо повторение голливудской встречи хрупкой блондинки с Кинконгом. Для дальнейшей внутрипартийной борьбы за наследство теряющего авторитет Бориса Джонсона эта поездка выглядит крайне полезной. Свои «очки», так сказать, для внутреннего использования, Трасс явно из нашей столицы увезла.

Ну а Великобритания усиливает уже вне ЕС с его местечковыми конъюнктурными союзами собственную постимперскую внешнюю политику. В некотором смысле англичане вскакивают в последний вагон быстро набирающего скорость переговорного и уже почти заполненного поезда. А потому для солидности вслед за Трасс в переговорный процесс включился в Москве и британский министр обороны Бен Уоллес, которого наверняка заранее просветили по части российской географии.