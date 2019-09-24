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Ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, прокомментировали в Госдепе США. По словам его представителя, каждая заявка на выдачу въездной визы оценивается индивидуально.

При этом учитывается действующее законодательство и международные обязательства Вашингтона перед ООН, сообщает ТАСС. Представитель Госдепа добавил, что поскольку данные по визовым документам носят «конфиденциальный характер», конкретные фамилии людей, которым не...