https://static.news.ru/photo/8e704454-df16-11e9-9981-fa163e074e61_660.jpgФото: William Volcov/ZUMAPRESS.com
Министры иностранных дел России, Турции и Ирана выступят по итогам встречи в ООН с общим заявлением в поддержку создания Конституционного комитета Сирии.
Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.
Мы хотим, чтобы это прозвучало из наших уст, из уст тех трех стран-гарантов, которые добились этого результата, — цитирует политика ТАСС.
Как писал News.ru ранее, ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, прокомментировали в Госдепе США. По словам его представителя, каждая заявка на выдачу въездной визы оценивается индивидуально.