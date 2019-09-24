Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана выступят по итогам встречи в ООН с общим заявлением в поддержку создания Конституционного комитета Сирии.

Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Мы хотим, чтобы это прозвучало из наших уст, из уст тех трех стран-гарантов, которые добились этого результата, — цитирует политика ТАСС.

Как писал News.ru ранее, ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, прокомментировали в Госдепе США. По словам его представителя, каждая заявка на выдачу въездной визы оценивается индивидуально.

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