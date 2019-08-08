В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что организованных российских туристов в Киргизии нет.
По имеющейся у нас на данный момент информации, организованных туристов там нет, — цитирует исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе ТАСС.
Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали
8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.
Как писал News.ru, сотрудник спецназа Киргизии, погибший при попытке задержания экс-президента, получил смертельное ранение из снайперской винтовки.