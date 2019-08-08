https://static.news.ru/photo/7a05bb24-b9d3-11e9-8606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что организованных российских туристов в Киргизии нет.

По имеющейся у нас на данный момент информации, организованных туристов там нет, — цитирует исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе ТАСС.

Вечером 7 августа киргизские силовики попытались задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш. На защиту опального политика вышли его сторонники. В результате столкновений пострадали 52 человека . Ранее в Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) сообщили, что сторонники экс-президента использовали женщин и детей в качестве живого щита.

8 августа начался новый штурм резиденции Атамбаева.

Как писал News.ru, сотрудник спецназа Киргизии, погибший при попытке задержания экс-президента, получил смертельное ранение из снайперской винтовки.