https://static.news.ru/photo/66d2aab2-3165-11ea-bb7a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Сирии Башаром Асадом планы по ликвидации террористических банд в провинции Идлиб, события на севере Сирии и меры, которые принимает там Турция.

В ходе встречи президенты Асад и Путин обсудили последние события в регионе, а также планы по ликвидации терроризма, — сообщило сирийское агентство SANA.

Путин вместе с Асадом совершил поездку по Дамаску, посетил мечеть и православный храм, а также поздравил российских военнослужащих, находящихся в Сирии, с Рождеством.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин прилетел в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. На встрече лидеры стран обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Арабской Республики. Сирийская сторона выразила признательность Путину за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни. В конце встречи Асад поздравил всех россиян с праздником Рождества Христова.