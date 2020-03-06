https://static.news.ru/photo/65076884-f50c-11e9-9f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Youjie/Xinhua/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад согласен подумать о диалоге с Анкарой, если турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган откажется поддерживать боевиков в САР.

Глава Турции и российский президент Владимир Путин договорились накануне по трём ключевым вопросам, касающимся ситуации в Сирии. Так, Москва и Анкара планируют добиться прекращения огня в Идлибе 6 марта, создать коридор безопасности в 6 километрах южнее и севернее трассы М4 и начать совместное патрулирование российскими и турецкими военными этой зоны с 15 марта, пишет «ПолитЭксперт».

Эрдоган подчеркнул, что статус кво и зона демилитаризации при этом будут сохранены.

Как сообщал NEWS.ru ранее, договорённости, которые были достигнуты во время встречи президентов России и Турции по сирийскому Идлибу, дают надежду многим странам. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.