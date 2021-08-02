Аргентина начинает вакцинацию подростков от COVID

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Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что в стране начинается вакцинация от коронавируса подростков в возрасте 12–17 лет. Такое решение было принято после заседания федерального совета здравоохранения, передаёт РИА Новости.

В рамках прошедшего сегодня виртуально заседания федерального совета здравоохранения министры здравоохранения провинций страны официально запустили вакцинацию против COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с сопутствующими заболеваниями, — сообщает Минздрав страны.

К факторам риска у подростков медики относят заболевания сердца и почек, респираторные и неврологические заболевания, а также ожирение.

Ранее использование вакцины от компании Moderna для подростков одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам. Затем препарат решила применять Аргентина.

Страна получила 3,5 миллиона доз вакцины Moderna в качестве пожертвования от США.

Ранее в Аргентине оценили эффективность «Спутника V» для пожилых людей.