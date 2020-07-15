«У ворот собрался энтот... как его... народ. В обчем, дело принимает социяльный оборот...» — эта строчка из знаменитой сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» невольно приходит на память, когда отслеживаешь итоги пребывания в Хабаровске полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а заодно и вице-премьера правительства по развитию региона Юрия Трутнева.

Полпред по прибытии провёл пресс-конференцию, в ходе которой в довольно обтекаемых выражениях рассказал, почему он был недоволен работой арестованного губернатора Сергея Фургала. В частности, не вызвало энтузиазма заявление, что, мол, я вас хорошо понимаю, потому как сам — провинциал, из Перми. И в Москве только работаю.

Да и его ссылка на то, что Фургала принялись как следует проверять только после того, как он стал губернатором, как минимум вызывает удивление. Все же помнят, как из предвыборных списков партии Жириновского «выковыривали» кандидатов с криминальным бэкграундом. Был риск, что список просто не зарегистрируют. Фургал тогда был вне подозрений.

Словом, косвенный контакт с общественностью прошёл не слишком гладко. Тем более что непосредственно к протестующим Трутнев выйти не решился. Хотя, видимо, многие из протестующих надеялись на прямой контакт с политиком, который позиционирует себя как настоящего крепкого мужика.

Между тем как минимум престиж, если не карьерные перспективы Юрия Трутнева во многом зависят от того, как ему удастся разрулить ситуацию в Хабаровском крае. Пока заметно, что даже опытный чиновник, хороший аппаратный стратег с огромной нагрузкой (Трутнев ещё и глава комиссии по Арктике) не имеет отработанных навыков публичного политика, способного руководить, а если надо, то и манипулировать, массами.

Юрий Трутнев Сергей Булкин/NEWS.ru

Пока приходится действовать старыми методами закручивания гаек. Через СМИ сливаются прогнозы, что чуть ли не половина нынешнего регионального правительства может оказаться под следствием. Коллеги Фургала подвергаются давлению правоохранителей. Уже некие озабоченные граждане пожаловались властям на шум и беспокойство, производимые митингующими. А значит, властям надо немедленно отреагировать в порыве заботы об отдыхе трудящихся.

Между тем хабаровчане прекрасно помнят, что при прямом содействии Юрия Петровича город был лишён статуса Дальневосточной столицы. Это воспринималось горожанами как наказание за своеволие при голосовании на губернаторских выборах. И это притом что Фургал уступил его давлению и приостановил своё членство в ЛДПР.

Словом, Трутнев предпочитает действовать кнутом, с надеждой на усталость протестующих и на выигрыш во времени. А потом, видимо, вместе с новым кандидатом в губернаторы предложит хабаровчанам некие блага за счёт бюджета. И это с учётом, что нынешнее состояние постпандемийных финансов не позволит залить край деньгами по примеру некоторых республик.

Между тем ясно, что полпред не в силах устранить первопричину хабаровского бунта, отнюдь не бессмысленного и не беспощадного. И дело не в личности Фургала, а в ситуации межбюджетных отношений, когда недра края опустошаются, а выкачиваемые средства пополняют не местный бюджет. А всё то, что остаётся от отправки в офшоры, оседает в федеральной казне.

Митинги можно и запретить по просьбе страдающих бессонницей граждан, но лучше перечитать сказку Филатова.