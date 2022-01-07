Антонов заявил о праве Казахстана получить помощь ОДКБ

По мнению России, события в Казахстане были инспирированы из-за границы. В этой связи Москва выражает надежду, что никто не будет оспаривать право республики на обращение за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью журналу Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Выдержки из интервью российское посольство разместило на своей странице в социальной сети Facebook.

Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв ее безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане, — заявил посол.

Антонов выразил надежду, что США не станут ставить под сомнение право Казахстана на получение помощи ОДКБ, что соответствует положениям Договора о коллективной безопасности.

Что касается роли Вашингтона, мы надеемся, никто не будет оспаривать право Казахстана на применение статьи 4 устава ОДКБ. Она была применена для обеспечения закона и порядка в союзной республике, — отметил посол.

Статья 4 предполагает, что если какое-либо государство — участник ОДКБ подверглось агрессии со стороны иного государства или группы государств, это будет рассматриваться в качестве агрессии против всех членов ОДКБ. В результате государству, испытавшему агрессию, предоставят необходимую помощь, включая военную, «а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане, но считает, что республика вполне справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», отметил он.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.